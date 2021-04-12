أبو فريخة: الزمالك طلب تأجيل جلسة الاستماع لتظلمه في مباراة الأهلي









كشف مجدي أبو فريخة رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن آخر تطورات أزمة مباراة الأهلي والزمالك التي تم الغاؤها بسبب حضور الجماهير في صالة الزمالك.





وقال ابو فريخة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " كان من المفترض أن تكون هناك جلسة استماع الأربعاء الماضي لتظلم نادي الزمالك".





وتابع "الشئون القانونية لنادي الزمالك لم يكن قد اتطلع على تقرير حكم المباراة فقدموا طلبًا بتاجيل الجلسة لحين الاتطلاع على تقرير المباراة وترتيب شكواهم".



