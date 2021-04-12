ضياء السيد: الزمالك لا يلوم إلا نفسه بعد الخروج من بطولة افريقيا









أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق، أن الزمالك لا يلوم إلا نفسه في الخروج الأفريقي بعد تعادل الترجي امام المولودية في الجولة الأخيرة من بطولة دوري ابطال افريقيا.





وقال ضياء السيد في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، أن تراجع الترجي في شوط المباراة الثاني ملحوظ ولكن ليس هناك شئ ملموس يستند إليه أحد.





وأضاف، أن لابد من الاعتراف بتقصير لاعبي الزمالك في حق الجماهير وانفسهم بعد التهاون في بعض مباريات البطولة خلال مشوارهم.





وتابع، أنه يتمنى عدم مواجهة الأهلي لصن داونز الجنوب أفريقي لان نسخة صن داونز الحالية قوية ومنظمة.



