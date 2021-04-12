ضياء السيد يشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي









أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن اداء سيراميكا كليوباترا لم يرتق إلى الجيد جدا أمام الإنتاج الحربي في الدوري.





وقال ضياء في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن تأجيل لقاء سيراميكا كليوباترا أمام الإنتاج لم يكن في صالح الفريق لأنه حصل على دفعة قوية بالفوز على الإسماعيلي.





وأضاف، أن سيراميكا كليوباترا كان في فورمة رائعة أمام الإسماعيلي وقدم مباراة كبيرة جدا من حيث النتائج والأداء.





وتابع، أن هدف الإنتاج الحربي أمام سيراميكا كليوباترا به نسبة توفيق إلى حد ما و تمريرة محمد إبراهيم لصالح جمعة لعبة معتاده منه .



