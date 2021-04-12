Advertisements
ضياء السيد يشيد بأداء سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:48 ص
أحمد عصام
Advertisements
أكد ضياء السيد نجم الأهلي السابق أن اداء سيراميكا كليوباترا لم يرتق إلى الجيد جدا أمام الإنتاج الحربي في الدوري.
وقال ضياء في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أن تأجيل لقاء سيراميكا كليوباترا أمام الإنتاج لم يكن في صالح الفريق لأنه حصل على دفعة قوية بالفوز على الإسماعيلي.
وأضاف، أن سيراميكا كليوباترا كان في فورمة رائعة أمام الإسماعيلي وقدم مباراة كبيرة جدا من حيث النتائج والأداء.
وتابع، أن هدف الإنتاج الحربي أمام سيراميكا كليوباترا به نسبة توفيق إلى حد ما و تمريرة محمد إبراهيم لصالح جمعة لعبة معتاده منه .
وأتم، أن أعجتني مراوغة صالح جمعة للاعبي الإنتاج الحربي في لقطة الهدف
Advertisements