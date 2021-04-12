Advertisements

تعرف علي غيابات الأهلي في لقاء القمة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:19 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
 

يخوض فريق النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، وهو يعاني من نقص عددي كبير، حيث وصل عدد اللاعبين الذين لن يشاركوا 8 لاعبين.

الأهلي سيدخل مباراة الزمالك بدون كلًا من "علي معلول، ومحمود وحيد ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد،  محمد هاني بالإضافة لجونيور أجايي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا بينما تتوقف مشاركة ياسر إبراهيم وفقاً لمدى إستجابته للعلاج.

ويواجة الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز ومن المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري.

و يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري العام برصيد 33نقطة بينما يحل الأهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

أخبار تهمك

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 5 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رئيس برشلونة الجديد يوافق على طلبات كومان

منذ ساعتين

خبيرة آثار عن أكشاك قصر عابدين: مشهد مزعج لا يليق

منذ ساعة الا ربع

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

04:58 ص

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

04:03 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»