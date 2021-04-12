تعرف علي غيابات الأهلي في لقاء القمة





يخوض فريق النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، وهو يعاني من نقص عددي كبير، حيث وصل عدد اللاعبين الذين لن يشاركوا 8 لاعبين.





الأهلي سيدخل مباراة الزمالك بدون كلًا من "علي معلول، ومحمود وحيد ومحمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد، محمد هاني بالإضافة لجونيور أجايي الذي تعرض للإصابة مؤخرًا بينما تتوقف مشاركة ياسر إبراهيم وفقاً لمدى إستجابته للعلاج.





ويواجة الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز ومن المقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري.



