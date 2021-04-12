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تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:50 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، ويأتى المصري البورسعيدي بالمركز الثانى برصيد 29 نقطة.

بينما يأتى الإتحاد السكندري فى المركز الثالث  برصيد 27 نقطة وفى المركز الرابع الأهلي برصيد 27 نقطة. 

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي : 

1-الزمالك.. 33 نقطة.

2-المصري.. 29 نقطة. 

3-الإتحاد السكندري .. 28 نقطة.

4- الأهلي .. 27 نقطة.

5- بيراميدز.. 25 نقطة. 

6-سيراميكا كليوباترا. . 25 نقطة.

7-مصر المقاصة.. 25 نقطة.

8-سموحة.. 24 نقطة. 

9- إنبي.. 24 نقطة .

10-غزل المحلة.. 23 نقطة.

11- الجونة.. 21 نقطة.

12-أسوان.. 20 نقطة.

13-طلائع الجيش ..  17 نقطة.

14-وادي دجلة .. 16 نقطة.

15-المقاولون العرب.. 15 نقطة.

16-البنك الأهلي .. 14 نقطة.

17- الإسماعيلي.. 14 نقطة .

18-الإنتاج الحربي.. 12 نقطة

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