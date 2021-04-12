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الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، معاقبة ناصر ماهر لاعب الفريق الأحمر بسبب ما بدر منه في مباراة سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يعاقب ناصر ماهر بسبب ما بدر منه 

وقرر المدرب الجنوب إفريقي توقيع عقوبة سرية على ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالاستبعاد عن مران الأحمر أمس السبت والتدرب في الجيم.

وجاء قرار بيتسو موسيماني  باستبعاد ناصر ماهر من التدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أمس بعد قيامه بمغادرة لقاء سيمبا التنزاني الجمعة الماضي، بعد خروجه من قائمة المباراة.

وقرر موسيماني تأديب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالاستبعاد عن التدريب وتحديد موعد عودته عقب انتهاء إجازة الفريق اليوم الأحد.

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