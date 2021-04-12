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رئيس برشلونة الجديد يوافق على طلبات كومان

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:24 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أبدي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، موافقته على تلبيه طلبات المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الأول، بشأن صفقات الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن خوان لابورتا رئيس برشلونة، وافق على طلب رونالد كومان، بأنه سيتعاقد مع المهاجم ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة: ان كومان مصمم على ضم ديباي، خاصةً إنه كان قريب من البلوغرانا في الصيف الماضي، ولكن طلبات ليون المالية حالت دون ذلك.

وينتهي عقد ديباي في يونيو المقبل، حيث يريد البارسا ضمه مجانًا في الصيف القادم، وسيتناقش معه حول الراتب السنوي فقط.

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