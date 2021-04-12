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زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني، لمواجهة نظيره ليفربول الإنجليزي في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكشفت صحيفة "Deportes Cope" الإسبانية، عن موقف ثلاثي فريق ريال مدريد المصاب، رفائيل فاران وداني كارفاخال وفيدريكو فالفيردي، من مواجهة ليفربول.

وأوضحت أن زين الدين زيدان مدرب الملكي في ورطة كبيرة مع كم الإصابات التي يعاني منها الفريق، مشيرة إلى أن كارفاخال وفاران لن يكونا متاحين أمام ليفربول،ولكن فالفيردي، سيقوم بعمل فحوصات طبية أخرى لأنه لا يعاني من إصابة عضلية ولكنها كدمة في القدم.

يشار إلى أن ريال مدريد عانى من إصابات عديدة في الموسم الحالي أهمها، إدين هازارد، الذي عاد في الأيام الأخيرة للتدريبات الجماعية ولكن دون الانضمام لقائمة مباراتي ليفربول في الذهاب وبرشلونة في الكلاسيكو.

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