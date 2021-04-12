برشلونة يبدأ إجراءات الحفاظ على نجم الفريق

تحظى موهبة نادي برشلونة الإسباني الشابة، باهتمام كبير من جانب مسئولو نادي ليفربول الإنجليزي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، تسعى إلى تحصين بيدري البالغ من العمر 18 عامًا، من خلال تعديل عقده وزيارة راتبه، وقيمة الشرط الجزائي، حتى لا يتمكن ليفربول من خطفه.









وتخطط إدارة برشلونة إلى أن تكون قيمة الشرط الجزائي في عقد بيدري 350 مليون جنيه إسترليني، حتى تغلق كل الأبواب أمام الأندية الخارجية.



