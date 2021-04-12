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صلاح على رأس أولويات هذا النادي
الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:02 ص
غدير أحمد
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أفادت تقارير صحفية فرنسية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل.
وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وأشارت العديد من التقارير بالرحيل عن الريدز، الصيف المقبل.
وبحسب المعلومات الواردة بشبكة"تيليفوت" الفرنسية، فإن تجديد عقد كيليان مبابي، ملف ساخن في سان جيرمان، لا سيما وأن اللاعب رفض كل عروض النادي الباريسي للتجديد".
وأضافت:"أن سان جيرمان قد يضطر لبيع مبابي، في الصيف، إذا تمسك اللاعب الفرنسي بموقفه في الرحيل إلي ريال مدريد".
وأكدت الصحيفة إلي أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يتابع وضع ليونيل ميسي في برشلونة، كما أنه استفسر عن وضع هاري كين مهاجم توتنهام، تحسبًا لخلافة مبابي.
وأختتم:"على الرغم ذلك يظل صلاح الاختيار الأول لدى ليوناردو، من أجل تعويض الرحيل المحتمل لمبابي".
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