صلاح على رأس أولويات هذا النادي

أفادت تقارير صحفية فرنسية، عن آخر تطورات بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل.





وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، وأشارت العديد من التقارير بالرحيل عن الريدز، الصيف المقبل.





وبحسب المعلومات الواردة بشبكة"تيليفوت" الفرنسية، فإن تجديد عقد كيليان مبابي، ملف ساخن في سان جيرمان، لا سيما وأن اللاعب رفض كل عروض النادي الباريسي للتجديد".









وأضافت:"أن سان جيرمان قد يضطر لبيع مبابي، في الصيف، إذا تمسك اللاعب الفرنسي بموقفه في الرحيل إلي ريال مدريد".









وأكدت الصحيفة إلي أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يتابع وضع ليونيل ميسي في برشلونة، كما أنه استفسر عن وضع هاري كين مهاجم توتنهام، تحسبًا لخلافة مبابي.



