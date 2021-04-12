بعد أزمة أديب ورمضان.. الحديدي: لما تكون تافه ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب، مع الفنان محمد رمضان.

وكتبت الحديدي: "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة".

وكان أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن أنه كلف محاميه طارق جميل سعيد برفع قضية على الفنان محمد رمضان لإساءته له، معلقا: "ندرت ندر اللي هاخده من محمد رمضان هتبرع بيه لمستشفى أبو الريش للأطفال".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا مش من الناس اللي بتاخد حقها بالتجاوز، البلد فيها قانون وقضاء.. ويا أنا يا أنت، ولو محدش رباك أنا هربيك".



