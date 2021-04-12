Advertisements

بعد أزمة أديب ورمضان.. الحديدي: لما تكون تافه ومحدث نعمة توليفة غير مسبوقة

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:27 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نشرت الإعلامية لميس الحديدي، تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد أزمة زوجها الإعلامي عمرو أديب، مع الفنان محمد رمضان.

وكتبت الحديدي: "لما تكون مغرور وتافه وغبي ومحدث نعمة.. توليفة غير مسبوقة بصراحة".

وكان أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن أنه كلف محاميه طارق جميل سعيد برفع قضية على الفنان محمد رمضان لإساءته له، معلقا: "ندرت ندر اللي هاخده من محمد رمضان هتبرع بيه لمستشفى أبو الريش للأطفال".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا مش من الناس اللي بتاخد حقها بالتجاوز، البلد فيها قانون وقضاء.. ويا أنا يا أنت، ولو محدش رباك أنا هربيك".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "أنا هاخد حقي بالقانون، وأيام نكد اللي جايه، أنا مش هدخل في سجال قليل الأدب، والبلد مفيهاش حد مسنود، وكله يطبق عليه القانون". 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان لميس الحديدي عمرو اديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

على سرير المرض.. فيفي عبده: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أداني حقنه غلط"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ 42 دقيقة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ ساعة و 13 دقيقة

4 نجوم خارج الأهلي نهاية الموسم بأمر موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس برشلونة الجديد يوافق على طلبات كومان

منذ ثلث ساعة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

04:03 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

10:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»