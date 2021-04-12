Advertisements

مانشستر يوناتيد يقترب من ضم هذا اللاعب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أفادت تقارير صحافية إنجليزية، عن تغيير مانشستر يونايتد رأيه والأنتقال إلى لاعب خط وسط ولفرهامبتون واندرارز روبن نيفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
 
شارك صاحب ال 24 عامًا في 170 مباراة في جميع المسابقات ، بما في ذلك 34 مباراة خلال موسم 2020-21.

 ويتبقى أمام نيفيز أكثر من عامين على نهاية تعاقده في مولينو، لكنه لا يزال مرتبطًا بالابتعاد عن فريق نونو إسبيريتو سانتو.
 
وبحسب ما أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، أن حدد مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كهدف صيفي محتمل، مع حرص النادي على تعزيز خيارات خط الوسط قبل الموسم المقبل.
 
ويرغب الذئاب في بيع نيفيز بالسعر المناسب، حيث يعتقد أن نادي التشامبيونشيب السابق يقدر قيمة لاعب بورتو السابق في المنطقة التي تبلغ 30 مليون جنيه إسترليني.

أخبار تهمك

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف علي غيابات الأهلي في لقاء القمة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 4 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس برشلونة الجديد يوافق على طلبات كومان

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 10 ساعة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 7 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

صلاح على رأس أولويات هذا النادي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

04:03 ص

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

04:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»