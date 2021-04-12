مانشستر يوناتيد يقترب من ضم هذا اللاعب

أفادت تقارير صحافية إنجليزية، عن تغيير مانشستر يونايتد رأيه والأنتقال إلى لاعب خط وسط ولفرهامبتون واندرارز روبن نيفيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شارك صاحب ال 24 عامًا في 170 مباراة في جميع المسابقات ، بما في ذلك 34 مباراة خلال موسم 2020-21.





ويتبقى أمام نيفيز أكثر من عامين على نهاية تعاقده في مولينو، لكنه لا يزال مرتبطًا بالابتعاد عن فريق نونو إسبيريتو سانتو.

وبحسب ما أشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، أن حدد مانشستر يونايتد الدولي البرتغالي كهدف صيفي محتمل، مع حرص النادي على تعزيز خيارات خط الوسط قبل الموسم المقبل.