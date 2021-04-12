نهاية موسم نجم ريال مدريد بسبب الإصابة





أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأحد، تطور الإصابة التي تعرض لوكاس فاسكيز، جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي أثناء مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي انتهت بفوز الميرنجي (2-1) في الجولة 30 من الدوري الإسباني





نهاية موسم لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد





وأوضح نادي ريال مدريد في بيان رسمي: "أجريت فحوصات على لاعبنا لوكاس فاسكيز اليوم من قبل الخدمات الطبية في النادي، والتي كشفت عن تعرضه للإصابة بالتواء في الرباط الصليبي الخلفي في ركبته اليسرى، ومدة غياب اللاعب تعتمد على تطورات تعافيه من الإصابة".





من جانبه أكدت تقارير صحفية إسبانية أن مدة غياب لوكاس فاسكيز جناح الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد عن الملاعب قد تصل إلى 8 أسابيع ما يعني انتهاء موسمه مع الميرنجي.



