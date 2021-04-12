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رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مينو رايولا، وكيل أعمال النجم النرويج إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بوروسيا دورتموند، مطالب لاعبه المالية الرحيل عن النادي الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل.

رايولا يبلغ إيرلينج هالاند بمطالب إيرلينج هالاند الأسبوعية 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مينو رايولا وكيل المهاجم النرويجي، يريد أن يصبح إيرلينج هالاند أول لاعب يبلغ راتبه مليون إسترليني في الأسبوع.

وتابعت الصحيفة أن مطالب مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم، جعلت معظم الأندية مستبعدة من سباق التعاقد مع اللاعب، باستثناء مانشستر سيتي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

وأكملت الصحيفة أن رايولا ووالد هالاند عقدا لقاء مع مسؤولي ريال مدريد وبرشلونة منذ أسبوعين، لكن الناديين صدما بالمبالغ الضخمة التي طلبها الوكيل الإيطالي للنجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضح أنه بالإضافة إلى الراتب الضخم، فإن مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند يطلب وضع شروط شخصية مذهلة في عقد النرويجي.

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