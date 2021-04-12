Advertisements

طارق الشناوي: العنف ضد المرأة في الدراما جزء من الشخصية وليس ترويجا له

الإثنين 12/أبريل/2021 - 04:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements


أكد طارق الشناوي، الناقد الفني، أن الإعلام والصحافة يوجه لهم النقد دائما بأنهما يروجان للعنف من خلال الجريمة، وهذا ما يحدث مع الدراما الآن، من خلال النقد الموجه للدراما على أنه يمثل العنف وقضايا سلبية في المسلسلات بدون أي معالجة وحل لها، كمسلسل "ريا وسكينة" ينظر إليه على أنه يخلق جريمة القتل والعنف قضية لن تنتهي.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، انه عندما  يمارس العنف ضد المرأة في الدراما يكون الرجل هو نموذج سلبي، موضحاً أن العنف جزء من شخصية وليس دعوة بالاتجاة الي العنف.

وأوضح أن الدراما تقدم وتخلق رسالة سلبية، اي انها من الممكن أن تنبذ العنف ضد المرأة، وهناك وسائل كثيرة للتعبير عن الفكر الدرامي، و علينا أن نقف أمام أي مشاهد تمثل كالعنف والتعاطي والتحرش.



أخبار تهمك

الكشف عن تفاصيل مشاجرة نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 5 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 40 حالة بكورونا.. و812 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبيرة آثار عن أكشاك قصر عابدين: مشهد مزعج لا يليق

منذ 34 دقيقة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

رسالة لابورتا للاعبي وجمهور برشلونة عقب خسارة كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس برشلونة الجديد يوافق على طلبات كومان

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 ص

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

04:58 ص

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

04:03 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»