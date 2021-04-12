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عبد الله الميهي يكتب: الموجة الثالثة لكورونا.. عن الكرة التي في ملعب المواطن

الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:08 ص
بوابة الفجر
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مع دخول الدولة المصرية في الموجة الثالثة لفيروس كورونا تتزايد أعداد المصابين حتى وصلت إلى 821 حالة جديدة في البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان خلال أمس الأحد، ناهيك عن ملايين الإصابات والوفيات حول العالم.

وذلك يأتي وسط المخاوف من تزايد الحالات في مصر مع دخول شهر رمضان المبارك، حتى ذهبت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة للتأكيد على أن الفترة المقبلة "حرجة"، وبالتأكيد سبب ذلك هو التجمعات، والتوقع بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي هذه اللحظة، وقبل ساعات قليلة من قدوم أول أيام شهر رمضان، فالجميع -أطباء وخبراء- يؤكدون أن الكرة في ملعب المواطن، خاصة وأن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتجنب الإصابة خلال الشهر الكريم، ومنها عدم السماح بأداء صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد، أو إقامة الموائد الرمضانية.

وبيت القصيد، اللقاح هو الوسيلة الأساسية لمواجهة الفيروس، ولا مفر من الالتزام بالإجراءات الاحترازية -وما أبسطتها- وهي: ارتداء الكمامة، تهوية المنازل، عدم الخروج إلا للضرورة، بالإضافة إلى منع التجمعات، وما إلى ذلك حتى نصل إلى بر الأمان، فأنت لست مسؤولًا عن نفسك فقط، وإنما عن أبيك وأمك وأخوتك وكل من حولك. 

لنغتنم شهر رمضان في الصيام والأعمال الصالحة، والعمل على مواجهة الجائحة، خاصة وأن هذه الفترة توافق الفترة عينها التي شهدت تزايدًا ملحوظًا في عدد الإصابات والوفيات من العام السابق.

وأذكر جيدًا حديثي مع طبيب مناعة شهير حيث سألته "هل الكمامة تمنع الإصابة"، فصدمتني إجابته حين قال لي "نعم"، فقلت له كيف، فأكد أن الكمامة تمنع الإصابة بكورونا وحتى إن أُصبت فستكون إصابتك خفيفة، أحيانًا يكون المرض شديدًا ولكن سبل تفاديه قد تكون بسيطة للغاية. 

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موجة ثالثة كورونا فيروس كورونا عبد الله الميهي بوابة الفجر الفجر

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