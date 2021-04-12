بروتوكول تعاون لإقامة ورش جديدة بمسرح الجنوب





وقعت مؤسسة س للثقافة والإبداع المنظمة للمهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارىرئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة مع مؤسسة الهدف للدعاية والإعلان بأسيوط برئاسة الدكتورجمال جابر، بروتوكول تعاون بين المؤسستين بهدف استمرار وإقامة ورش تدريبية جديدة لشباب أسيوط.





ويأتي البروتكول ضمن فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان والتى ستقام فى الفترة من 26 مايو الى 1 يونيو 2021برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة حراء و التخصصية للمقاولات.





وقال الناقد الفنىهيثم الهوارى، رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع ورئيس المهرجان، إن البروتوكول يشمل عددمن النقاط المهمة أبرزها إعادة بعض الورش التدريبية التى أقيمت خلال فعاليات الدورةالرابعة من المهرجان .جمال جابررئيس مؤسسة الهدف أن البروتوكول يشمل أيضا التعاون فى مجال الدعاية والإعلان للترويج للمهرجان خلال الدورات المقبلة.



