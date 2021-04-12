Advertisements
أسعار الأسماك في أسواق الإسماعيلية اليوم
الإثنين 12/أبريل/2021 - 05:42 ص
هشام إسماعيل
Advertisements
شهدت أسعار الأسماك في أسواق، محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، استقرارا في الأسعار حيث سجل سعر كيلو البلطي المزارع ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو، والبوري نمرة 1 من 45 و50 جنيها للكيلو، والبوري نمرة 2 من 28 و35 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي بين 60 و75 جنيها.
وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 40 جنيها للكيلو، وسمك السردين 30 جنيها، والسبيط 70 جنيهًا، والبربون ما بين 35 إلى 45 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والثعابين 200 جنيها، وسجل سعر المكرونة المجمد 25 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 50 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 35 جنيها، والماكريل المجمد 25 جنيهًا.
وبلغ سعر الجمبري الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبري " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبري " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبري "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبري " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements