ظاهرة جوية وارتفاع الحرارة 8 درجات.. طقس أول 5 أيام في رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال أول 5 أيام في شهر رمضان المبارك.





وأكدت، الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة بداية من الثلاثاء حتى تصل على القاهرة إلى 31 درجة يومي الجمعة والسبت القادمين بالإضافة إلى نشاط الرياح المستمر على جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد.





وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة وأنه اعتبارا من يوم الثلاثاء سيحدث ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.





- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:





نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.





- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:





نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.





- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:





نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.





- حالة الطقس الجمعة 16 أبريل 2021:





نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.





- حالة الطقس السبت 17 أبريل 2021:



