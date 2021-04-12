حالة الطقس اليوم الاثنين 12 إبريل 2021 في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الموافق 12 إبريل 2021، طقس معتدل مع انخفاض درجات الحرارة علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل الصغرى 11 والعظمى 24، مع سحب متفرقة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون لطيف في أوقات النهار على القاهرة والجيزة، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، ومائل للبرودة على مناطق السواحل الشمالية، ومعتدل على مناطق جنوب سيناء، فيما سيكون مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد.



وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حركة الرياح سوف تنشط على محافظة جنوب سيناء، مع وجود اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 إلى 60 كم ساعة، بينما حركة الموج تتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار، أما حركة الموج في البحر المتوسط، من المتوقع أن تراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين.



درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر



درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 22



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 21



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 19



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 20



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18



درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 19



درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 23



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 20



درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20



درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23



درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 20



درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 20



درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 24



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 العظمى 20



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 26



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 24



درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 25



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 24



درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 24



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 25



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 15 والعظمى 27



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 29



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 30



درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 29



درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 27



درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30



درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 19 والعظمى 29



درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 29

