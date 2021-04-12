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ممثل مشهور يعترف: راجعت طبيبا نفسيا بعد مشاركتي في هذا المسلسل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قال الفنان السوري عبد المنعم عمايري، إنه راجع طبيبا نفسيا بعد عمله الأخير "قيد المجهول"، وذلك لشدة تأثره بشخصية سمير التي أداها في المسلسل.

وقال عمايري عبر إذاعة "شام إف إم" المحلية إن بعض المشاهد في تلك الشخصية "أتعبته جدا، وراجع طبيبا نفسيا، وأنه كان بحاجة لراحة نفسية طويلة".

وأضاف أن تماهيا كبيرا حصل بينه وبين الشخصية، وأوضح أن ذلك قد يكون خطأ أحيانا إلا أنه أكد على أنه يحب أن يجسد الدور "بكل جوارحي ومشاعري، فأنا لست عارض أزياء لأقوم بالتصوير فقط".

وأشار عمايري إلى أنه أدى شخصية معاكسة لشخصية "سمير" في مسلسل "على صفيح ساخن" الذي أدى فيه دور تاجر مخدرات، وقاتل.

وحول التهنئة التي وجهتها له الفنانة أمل عرفة على العمل، وجه عمايري الشكر لزوجته السابقة، ووصفها بأنها "أيقونة من أيقونات الدراما السورية".

وقد أثار المسلسل جدلا واسعا، واهتماما في الدول العربية، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أم في وسائل الإعلام، أو تعليقات الفنانين والمخرجين وأعرب عمايري عن أنه فوجئ بذلك الحجم من الصدى.

ووسط الترحيب الكبير بالعمل وخاصة أداء عمايري الذي وصفه البعض بأنه "هوليودي" نظرا لصعوبة الشخصية التي أداها، ظهرت انتقادات للعمل وخاصة بعد لقطة ظهر فيها شبه عار في الحمام.

مسلسل "قيد مجول"  تأليف وسيناريو وحوار: محمد أبو لبن ـ لواء يازجي إخراج: السدير مسعود، بطولة عبد المنعم عمايري، وباسل الخياط، نظلي الرواس، فايز قزق، هيا مرعشلي،  وغيرهم.



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