قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ في هذا الموعد



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، عن انقطاع المياه عن مدينة دسوق وقرى المركز أو ضعفها، الاثنين، من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 ظهرًا من نفس اليوم، وذلك لعمل غسيل وتعقيم المروقات والمرشحات بمحطة إنتاج مياه الشرب أبو علي، نظرًا لتشغيل المحطة بنصف طاقتها.



وأهابت الشركة في بيان لها، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.