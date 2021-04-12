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تركي آل الشيخ عن السيسى: هذا القائد سيخلده التاريخ

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيدا بالإنجازات التي حدثت على أرض مصر.


وقال تركي خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: مصر بعتبرها بلدي الثاني ... بحب مصر والمصريين وأتفاهم احياناً بعض العتب علي فالانسان ليس بكامل ... لكن في كل زيارة لي لمصر في السنوات الأخيرة بلمس حجم الجهد والتغيير والتطور في البلد ... فخامة الرئيس الشجاع عبدالفتاح السيسي الذي أتى في ظروف صعبة لمصر وانعدام كبير للأمن وضياع كثير من الثروات ومنطقه ملتهبه واقتصاد يعاني... استطاع في فترة قصيرة لتاريخ الدول أن يعيد مصر للأمان والاستقرار ويحقق قفزة ونمو اقتصادي وعمراني للبلد ويعيد مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي ويحمي مصر من الأخطار المحيطه بها.

 وتابع: في كل مره أزور مصر بشوف مشروع جديد وشوارع جديدة ونظافة وكهرباء شغاله وشباب متطور ومتحمس ومتحف تاريخي وحفل اسطوري له... كلمة حق ولقد عرفتوني اللي في قلبي على لساني هذا القائد سيخلده التاريخ.. هوا من نوعية القائده الذين يأتون في فترات طويلة ونتيجة مخاض صعب ليقود بلادهم إلى بر الأمان ويضعون بصمه تخلد أسمائهم، انا محظوظ لأني عاصرت سيدي الأمير محمد بن سلمان ورئيت مايفعله في المملكة والنقله النوعيه والرؤية العظيمة وفي نفس الوقت عاصرت فخامه الرئيس السيسي على الضفة الأخرى من البحر الأحمر وماذا يفعل في مصر ... كلمه من رجل داخل المطبخ ويرى المجهود والتضحيات التي تقدم والعمل الخارق.

واختتم: كلامي قد لا يعجب بعض المريضين ولا ألومهم النجاح بيتعب ونصيحتي لهم دور أقرب حيطه واخبط راسك فيها.


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مصر مشروعات مصر مشروعات السيسي عبدالفتاح السيسي تركي آل الشيخ السعوديه

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