موعد مباراة مانشستر سيتي و بوروسيا دورتموند فى دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سيجنال ايدونا بارك.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر بفوز السيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام بوروسيا دورتموند.



