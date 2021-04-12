تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منافسه في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بعدما صعد من دور المجموعات محتلًا وصافة المجموعة الأولي.





وكان الأهلي تواجد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، خلف سيمبا التنزاني الذي حصد 13 نقطة، في مجموعة ضمت الثنائي مع فيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.





ومن المقرر ان المارد الأحمر سيواجه أحد الأندية الثلاثة، الذين تصدروا مجموعاتهم، سواء صن داونز الجنوب أفريقي، أو الوداد البيضاوي المغربي، أو الترجي الرياضي التونسي.





يذكر ان الأهلي واجه صن داونز في دور الثمانية في البطولة الماضية، والذي توج بها في النهائي بعدما فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.



