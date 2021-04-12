1793 إصابة جديدة بكورونا و126 وفاة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم الاثنين، تسجيل 1793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و126 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى مليونين و280213 حالة إصابة، و209338 وفاة.

وأشارت الحكومة المكسيكية، إلى أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

وأفادت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الصحة، بأن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أكبر من العدد المعلن بنسبة 60 بالمئة على الأقل.