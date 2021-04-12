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وزير الصحة الإيطالي يشكك في قدرة روما على استضافة المباراة الأولى باليورو

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:35 ص
بطولة امم اوروبا
بطولة امم اوروبا
وكالات
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قال وزير الصحة الإيطالي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا المحلية، اليوم الإثنين: "من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت روما ستستضيف المباراة الافتتاحية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020" مشيرا إلى أنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة للإبقاء على المباراة في روما.

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من 12 مدينة من المقرر أن تستضيف مباريات البطولة المؤجلة من العام الماضي، الكشف عن خططها الخاصة بعدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم مباريات البطولة.

وكان من المقرر إقامة البطولة في العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأزمة الصحية العالمية، وأقيمت معظم منافسات اللعبة في أوروبا خلال أخر 12 شهراً دون جمهور.

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