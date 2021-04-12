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مصادر استخباراتية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم على منشأة نطنز الإيرانية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:01 ص
منشأة نطنز النووية
منشأة نطنز النووية
وكالات
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نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، عن مصادر استخباراتية، أن الهجوم على منشأة نطنز الإيرانية نجم عن انفجار دمر بشكل كامل نظام الطاقة الداخلي الذي يزود أجهزة الطرد المركزي تحت الأرض التي تخصب اليورانيوم.

 

كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الحادث في شبكة الكهرباء بمنشأة نطنز لم يسفر عن تلوث نووي ولم يوقع إصابات.

 

وقد أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأحد، عن حادث يؤثر على توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب المؤدية للحادث، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

 

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