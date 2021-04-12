د.حماد عبدالله يكتب: حينما أردنا .. فعلنا !!





من يستعرض أحوال الأمة ، يجد عجابا !! فنحن أشبة بإنسان فى حالة " أمساك " ، أى بمعنى أخر .. حالة من التشنج .. وحالة من الأستهتار ! أصبح الأستهتار عنصر هام وواضح وليس فى إحتياج لإخفائه .. خجلاَ !! أو كسوفاَ !! ليس من أحد " لاسمح الله غريب " بل حتى من أنفسنا ، من أولادنا !!

وكأن مايحدث شىء لايدعوا للخجل أو الكسوف ! فحالة الإستهتار ، تبدأ منذ خروجك من باب بيتك ، من بواب المنزل المستهتر ، إلى منادى السيارات المستهتر ، إلى الشارع الفوضوى ، الذى يعج بجميع أنواع المركبات من القرن الخامس عشر ( حمار وعربة ) إلى القرن الواحد والعشرون " ماى باخ" " والشبح " وغيرهم ومابينهم من كل أنواع المركبات !

ولاتوجد إشارة مرور واحدة تٌحْتُرْم من سائقى المركبات أو من المشاه ، لايوجد أى لمبة حمراء أو صفراء أو خضراء فى شوارع القاهرة لها معنى لدى الشعب وإن وجدت ، تجدها بجانب منزل مسئول كبير ، ربما فى رئاسة الجمهورية ، وليس بمسؤول كبير فى " الداخلية " !!

لأن الموظفون الكبار ، لايهتمون أساساَ بأن هناك إشارة أو لاتوجد بالمرة !!

وأتحدى أن يكون هناك مسئول قد راودة خياله أن يبحث عن إشارة المرور الضوئية !!

حالة عبث كامل فى الشارع ، تنتهى بك إلى مقر وظيفتك ، ولتكن موظفاَ فى حكومة أو حتى قطاع أعمال ، أستاذاً جامعياً ، حتى ولوكانت الكلية التى تشرف بعضوية هيئة تدريسها، هى كلية مما يسمونها كليات القمة (الطب، الصيدلة ، الأقتصاد ، الهندسة )

أى من مقار هذه الوظائف ، قمة الإستهتار من مسئول أمن إلى مسئول نظافة إلى مسئول حتى عن تحصيل العلم وهو ( الطالب ) قمة فى الأستهتار ، معامل سيئة وكراسى " مكسرة " وعدم توافر أدوات التدريس من ( سبورة ) أو أدوات حديثة

( بروجكتور)أو " أوفرهيد " طبعاَ مش ها نطمع ونسأل عن "فيديو بروجكتور" ،

" ولاب توب " ، طبعا هذا الكلام ربما نجده فى الجامعات التى تسمى نفسها بأسم دول ، مثل الألمانية والفرنسية والبريطانية ، وهذه الدول بريئة من هذه التسمية !! فالعملية كلها تجارة ،وشطارة ، وليست كما قرأنا وسمعنا ، وشرعنا بأنها جامعات لاتبغى الربح !!

أسف جداَ ، إنها جامعات تبغى الربح ، وتربح ، وتستنزف المصريون ، ولاأعتقد أبداَ بأنها أمينة فى قدرتها على منافسة الجامعات الحكومية إذا توفر للأخرى الإمكانات !المهم هذا موضوع مقال أخر !!

ولكن مقالنا اليوم عن الأستهتار ، والغطرسة وأننا لا نعترف أبداَ بأننا تخلفنا ، فى كل ما هو مصرى مشهور بإقليميته ، تدهورت أحوالنا الفنية والعلمية ، والثقافية ، وأصبح أنتاجنا من الخدمات مهزلة بكل المقاييس المعتمدة عالمياَ ..

ومازلنا نتشدق بغطرسة وغباء ، بأننا متفوقون وبأن ما يكتب عنا ، حقداَ وغيره ، وعدم مشروعية أى نقد بناء ضد غطرستنا ، وضد تخلفنا !!

هذه الأمة مطلوب منها أن تقدم أحسن مافيها، هذه الأمة مطلوب أن تعى دروس التقدم ، والتفوق ،وتعلم أدوات الأزدهار والنبوغ !!

وهذا ليس بصعب ، وليس بمستحيل ، فالمصريون هم أنفسهم الذين يهاجر بعضهم فيتفوق ويحصل على " نوبل " وغيرها من جوائز العالم

وهذا أيضاً ظهر جلياً بمايعنى أننا قادرين على تقديم أعمال محترمة حينما تتوفر الإرادة ، ولعلنا جميعاً شاهدنا موكب الملوك الفراعنة (الموميات الملكية) من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة ، منظومة متكاملة رائعة أبهر بها العالم ، أى حينما أردنا فعلنا !!

المصريون هم أنفسهم الذين يحترمون إشارات المرور فى شوارع الخليج حيث يعملون ، مطلوب أن يحترم المصرى ، مصريته فى مصر .. كما يحترمها خارج مصر !!