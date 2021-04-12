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نجم الأهلي يثير غضب موسيماني

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:08 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
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أثار حسين الشحات نجم الأهلي غضب واستياء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.

وأبدى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدم الرضا عن المستوى الفني الذي ظهر به حسين الشحات نجم المارد الأحمر في مباراة سيمبا التنزاني في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعود سبب غضب الجهاز الفني للأهلي بقيادة موسيماني إلى عدم قدرة حسين الشحات على التألق سواء من خلال مشاركته أساسيًا أو كبديل على الرغم من الفرص الكثيرة التي يحصل عليها في المباريات.

ويعاني حسين الشحات من هبوط كبير في مستواه الفني مما جعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق يطلب التعاقد مع جناح جديد ليكون بديل له.

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