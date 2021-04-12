Advertisements

تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا في الصين

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:19 ص
الصين
الصين
وكالات
Advertisements

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 10 حالات في اليوم السابق.

                     

وأصدرت اللجنة ، بيانًا ذكرت فيه أن 14 حالة وافدة من الخارج، بينما رصدت حالتان في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

 

ورصدت اللجنة الصينية أيضًا 12 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 22 حالة يوم السبت. ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

 

وقالت اللجنة الصينية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين إصابات كورونا

أخبار تهمك

تعرف علي غيابات الأهلي في لقاء القمة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ ساعة و 13 دقيقة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ ساعتين

تركي آل الشيخ عن السيسى: هذا القائد سيخلده التاريخ

منذ أقل من ساعة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من بديل ساسي

منذ ساعة و نصف

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

منذ أقل من ساعتين

تعرف على منافسي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 41 دقيقة

زيدان في ورطة قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الصين تعلن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 13 إصابة جديدة جميعها من الخارج بكورونا في الصين

13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

الصين تسجل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:49 م

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

08:13 ص

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

07:38 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»