تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بكورونا في الصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعًا من 10 حالات في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة ، بيانًا ذكرت فيه أن 14 حالة وافدة من الخارج، بينما رصدت حالتان في إقليم يونان بجنوب غرب البلاد.

ورصدت اللجنة الصينية أيضًا 12 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض مقابل 22 حالة يوم السبت. ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.

وقالت اللجنة الصينية، إن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 90426 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4635.