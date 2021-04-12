حمادة حسني بثلاثة وجوه في رمضان (خاص)







يُشارك الفنان الشاب حمادة حسني في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢١ من خلال ثلاثة مسلسلات هم"بين السما والأرض"، "حرب أهلية"، "اتنين في واحد"، وهو مسلسل اذاعي يقوم ببطولته اشرف زكي، إيمي سمير غانم، دياب، ومن المقرر اذاعته يوميًا عبر محطة 9090 في تمام الساعة الخامسة عصرًا.



وقال حمادة حسني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" انه يُجسد

في مسلسل "اتنين في واحد" دور قاتل يُدعى "أبو ماندو"، مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المؤلف حسام كمال،

بعدما شاهد أدائه لأحد الأعمال.



وأوضح حمادة حسني أنه يُجسد في مسلسل "بين السما والأرض" دور شاب يعمل في إحدى محلات الفراخ، ويعمل معه الفنان محمود الليثي، مُشيرًا إلى أنه تجمعه العديد من المشاهد مع الفنان عمر كمال، وأنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال المساعد الأول طارق الكاشف، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



كما أعرب عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج ماندو العدل، مُضيفًا :" مبسوط ان اشتغلت مع ماندو العدل رغم انه بيكون مشغول لساعات طويلة في التصوير لكنه انسان جميل ومتعاون، وأتمنى اشتغل معاه تاني".



وأعرب حمادة حسني أيضًا عن سعادته الكبيرة بالعمل مع شركة العدل جروب، لدعمه الدائم للشباب، مُشيرًا إلى أنه تم ترشيحه للعمل في المسلسل من خلال الكاستينج دايركتو حسام الشربينى، وأنه تجمعه العديد من المشاهد مع الفنان خالد حجاج عبد العظيم.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.