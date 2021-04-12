أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الاثنين 12-4-2021

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الاثنين 12-4-2021، استقرارا في السوق المحلى حسبما أعلنت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في ظل زيادة المعروض بفضل زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.





وسجلت أسعار الدواجن 26-31 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وأسعار الدواجن البلدى تترواح بين 33-36 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو.



