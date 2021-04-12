Advertisements

أرسنال يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة سلافيا براج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:34 ص
ارسنال وسلافيا براج
ارسنال وسلافيا براج
وكالات
Advertisements
تلقى نادي أرسنال الإنجليزي لضربة قوية قبل مواجهة سلافيا براج في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتعرضت أمال آرسنال في التأهل للدور نصف النهائي في الدوري الأوروبي، لضربة جديدة بعد إصابة الجناح بوكايو ساكا في الفخذ، خلال مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد، لتتفاقم مشاكل المدرب ميكيل أرتيتا قبل مواجهة سلافيا براغ.

خرج ساكا من مباراة الأمس، التي انتهت بفوز فريقه 3-0، في الدقيقة 69، وقال المدرب أرتيتا إنه سيتم تقييم حالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان آرسنال تعادل على أرضه 1-1 في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وسيخوض لقاء العودة خارج ملعبه.

ويغيب عن تشكيلة النادي اللندني بسبب الإصابة أيضاً، لاعبوه ديفيد لويز، وكيران تيرني، ومارتن أوديغارد، وإميل سميث رو، وقال أرتيتا إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من الإصابات.

وعن إصابة ساكا أضاف أرتيتا: "لا أعرف مدى خطورة الإصابة، وأتمنى ألا تكون خطيرة جداً".

وغاب القائد بيير إيمريك أوباميانغ عن مباراة الأحد بسبب المرض، وقال أرتينا إنه يأمل في عودته للتشكيلة سريعاً.

وجاء فوز الأمس بفضل هدفين من ألكسندر لاكازيت، وهدف حمل توقيع غابرييل مارتينيلي.

وتقدم آرسنال إلى المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين، بينما ظل شيفيلد في ذيل الترتيب قبل آخر 7 جولات من الموسم.

أخبار تهمك

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الأهلي يثير غضب موسيماني

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

07:22 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»