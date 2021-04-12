أرسنال يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة سلافيا براج

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي لضربة قوية قبل مواجهة سلافيا براج في إياب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.





وتعرضت أمال آرسنال في التأهل للدور نصف النهائي في الدوري الأوروبي، لضربة جديدة بعد إصابة الجناح بوكايو ساكا في الفخذ، خلال مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي أمام شيفيلد يونايتد، لتتفاقم مشاكل المدرب ميكيل أرتيتا قبل مواجهة سلافيا براغ.





خرج ساكا من مباراة الأمس، التي انتهت بفوز فريقه 3-0، في الدقيقة 69، وقال المدرب أرتيتا إنه سيتم تقييم حالته خلال الأيام القليلة المقبلة.





وكان آرسنال تعادل على أرضه 1-1 في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، وسيخوض لقاء العودة خارج ملعبه.





ويغيب عن تشكيلة النادي اللندني بسبب الإصابة أيضاً، لاعبوه ديفيد لويز، وكيران تيرني، ومارتن أوديغارد، وإميل سميث رو، وقال أرتيتا إن فريقه لا يمكنه تحمل المزيد من الإصابات.





وعن إصابة ساكا أضاف أرتيتا: "لا أعرف مدى خطورة الإصابة، وأتمنى ألا تكون خطيرة جداً".





وغاب القائد بيير إيمريك أوباميانغ عن مباراة الأحد بسبب المرض، وقال أرتينا إنه يأمل في عودته للتشكيلة سريعاً.





وجاء فوز الأمس بفضل هدفين من ألكسندر لاكازيت، وهدف حمل توقيع غابرييل مارتينيلي.





وتقدم آرسنال إلى المركز التاسع بين فرق البطولة العشرين، بينما ظل شيفيلد في ذيل الترتيب قبل آخر 7 جولات من الموسم.