تعرف على موعد قرعة الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا

انتهي دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربعة إلي دور ربع النهائي.





وستقام قرعة الدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 30 أبريل الحالي، في مقر الإتحاد الأفريقي "كاف" بالقاهرة في السادس من أكتوبر.





وبجانب قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستُعقد قرعة نصف النهائي، وسيعرف كل فريق طريقه حتي الوصول إلى النهائي.





وسيتم تقسيم الفرق الثمانية إلي قسمين، أصحاب المركز الأول في وعاء، والمركز الثاني في وعاء آخر، ولن يجوز لأي فريق مواجهة فريق كان معه في المجموعة.





وتأهل عن المجموعة الأولى كلًا من: سيمبا التنزاني والأهلي المصري، ومن المجموعة الثانية، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري.





بينما في المجموعة الثالثة، الوداد البيضاوي المغربي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وعن المجموعة الرابعة، الترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر.





يذكر ان مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، على أن تلعب مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 من نفس الشهر.