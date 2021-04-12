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عرض أولي حلقات مسلسل "نسل الاغراب" حصريا علي شاشات "ON"
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:09 ص
آية عبدالعزيز
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تُعرض أولى حلقات مسلسل "نسل الأغراب" للنجم أمير كرارة والنجم أحمد السقا حصريا علي شاشات "on" في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان ، وقد تم الانتهاء من التصوير الأسبوع الماضي، ليصبح أول المسلسلات التي انتهت من التصوير قبل شهر رمضان.
تدور قصه مسلسل " نسل الاغراب " في إطار الدراما الصعيديه المشوقه وتحظي قصة المسلسل بالعديد الأحداث علي مدار الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي.
الجدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.
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