عرض أولي حلقات مسلسل "نسل الاغراب" حصريا علي شاشات "ON"





تُعرض أولى حلقات مسلسل "نسل الأغراب" للنجم أمير كرارة والنجم أحمد السقا حصريا علي شاشات "on" في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 رمضان ، وقد تم الانتهاء من التصوير الأسبوع الماضي، ليصبح أول المسلسلات التي انتهت من التصوير قبل شهر رمضان.





تدور قصه مسلسل " نسل الاغراب " في إطار الدراما الصعيديه المشوقه وتحظي قصة المسلسل بالعديد الأحداث علي مدار الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي.















