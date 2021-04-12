موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ فى دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق بايرن ميونخ يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على ملعب بايرن ارينا الدولي بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام البايرن.