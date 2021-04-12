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عقوبة قاسية تنتظر الترجي في حال وجود مؤامرة على الزمالك

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:34 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
محمد سامي
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يبدو أن مباراة الترجى التونسى ومولودية الجزائر، التي أقيمت يوم السبت الماضي، في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لن تمر مرور الكرام، إذا ثبت التلاعب في نتيجتها، والذي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتحدث رايمونت هاك، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، عبر برنامج "be on time" على قناة أون تايم سبورتس، بشأن هذه المباراة.

وقال هاك: أن لجنة الانضباط ستجتمع للنظر فى شكوى نادى الزمالك ضد الترجى التونسي، بعد اتهمامه بتفويت المباراة أمام مولودية الجزائر لإقصاء الزمالك من البطولة.

وأوضح رايمونت: ان اللجنة لديها صلاحيات فى إعادة مباريات، أو وقف النشاط إذا ثبت التلاعب، أو تورط الحكم فى مجاملة فريق على حساب الآخر.

وأشار: ستكون هناك جلسة للاستماع للأندية الثلاثة، وعلى الزمالك تقديم الأدلة والمستندات، التى تثبت تورط الترجي التونسي.

وخرج الزمالك من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، وتأهل الترجي التونسي متصدرًا برصيد 11 نقطة، والمولودية برصيد 9 نقاط.

وكانت نتيجة التعادل بين الترجي والمولودية تأهل الثنائي معًا، بينما في حال كان خسر الفريق الجزائري، سيخرج من البطولة بعدما فاز الزمالك على تونغيت برباعية ليتأهل مع الترجي بفارق المواجهات المباشرة مع المولودية.

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