صحة كفر الشيخ: الكشف علي 572 بمستشفي الجلدية خلال أسبوع



أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ أن مستشفى الجلدية قامت بفحص عدد 572 مريض من المترددين خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 3 إلى 8 إبريل الجاري منهم 150 رجل و142 إمرأة و280 طفل.



وأضافت سلام، أنه تم صرف 14 قرار علاج على نفقة الدولة وتم إجراء 27 تحليل بقسم المعمل كما قامت صيدلية المستشفى بتوفير دواء الديكالديوم لعلاج مرضى الصدفية والبهاق، كما قامت بعمل تركيبات لعلاج الصدفية والإكزيما المزمنة وعلاج الفطريات والإرهاق والعدوى الطفيلية.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه أيضا تم صرف علاج شهري لعدد 61 مريض جذام ومتابعة المخالطين لهم، مشددة على ضرورة التأكد من جودة وأمان الخدمة الطبية المقدمة للمواطن في ضوء إهتمام القيادة السياسية بملف الصحة.