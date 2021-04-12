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مونت كارلو: جوفين يلتقي زفيريف في ثمن النهائي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:13 ص
بوابة الفجر
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استهل المصنف 14 على العالم، البلجيكي ديفيد جوفين، اليوم الأحد، مسيرته في بطولة مونت كارلو بالفوز 6-4 و3-6 و6-0، على الكرواتي مارين تشيليتش.


يلتقي جوفين في ثمن نهائي مونت كارلو، الألماني ألكسندر زفيريف، الذي لم يخض مباراة الدور الأول.


من ناحية أخرى، ينتظر الإسباني رافائيل نادال الفائز من مباراة الفرنسي أدريان مانارينو، ومنافسه من الدور الأول.


ولن يصطم نادال بمتصدر الترتيب العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلا في حالة وصولهما للمباراة النهائية.

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