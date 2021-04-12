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أسامة ربيع: حركة التطرير بأسطول القناة مستمرة.. و"مش مستنيين أزمة تحصل" (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:15 ص
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن كراكة "مهاب مميش" وصلت يوم السبت الماضي واليوم سيقام احتفال لقدومها، موضحا أنها من أكبر كراكات الشرق الاوسط.
 
وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن كراكة "مهاب مميش" طولها 147.5 متر، وعرضها 23.5 متر، وتعمل في أعماق من 8 إلى 35 متر، علاوة على أنها قادرة على تكريك في القاع الضخري.

وأكد أن الكراكة إضافة كبيرة للأسطول البحري لقناة السويس، وستصل كراكة حسين طنطاوي في أغسطس المقبل، مؤكدا أن حركة التطوير في أسطول القناة مستمر، معلقا: "مش مستنين تحصل حادثة عشان نطور الأسطول".

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