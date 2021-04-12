الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس اليوم (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على الانحاء كافة وأن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء ولطيفا على شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية، ومائلا للبرودة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وسرعة رياح من 50 إلى 60 كم في الساعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 23 والصغرى 12.

الإسكندرية العظمى 19 الصغرى 14.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 23 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13.

دمياط العظمى 20والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 11.

السويس العظمى 23 والصغرى 12.

العريش 20 والصغرى 12.

طابا العظمى 25 والصغرى 12.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 6.

شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 27 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 23 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 23 والصغرى 12.

المنيا العظمى 24 والعظمى 11.

أسيوط العظمى 24 والصغرى 12.

سوهاج العظمى 25 والصغرى 12.

