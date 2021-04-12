تفاصيل إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حادث منشأة نطنز

أصيب المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، بكسور في رأسه وقدمه، وتم على الفور نقله إلى أحد مستشفيات مدينة كاشان حيث يخضع للعلاج.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، بأن إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية ناجمة عن سقوطه من ارتفاع 7 أمتار في مفاعل نطنز.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن ارتداء بهروز كمالوندي خوذة الرأس حال دون حدوث إصابة بالغة في الرأس، منوهة بأن حالته الصحية مستقرة وينبغي له البقاء في المشفى لمدة يومين.

وقد تعرض مجمع "الشهيد أحمدي روشن" لتخصيب اليورانيوم في نطنز، لحادث فجر الأحد.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حادث الإخلال في شبكة توزيع الكهرباء في موقع نطنز النووي بأنه إرهاب نووي، على المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية التصدي له، مؤكدا احتفاظ إيران بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الضالعين فيه.