فورمولا وان: هولكنبرج ينضم لفريق أستون مارتن كسائق احتياطي

أعلن فريق أستون مارتن، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، أمس الخميس، انضمام الألماني نيكو هولكنبرج للفريق كسائق احتياطي و ومسائق تطوير لموسم 2021.





وفي الفترة من عام 2021 وحتى عام 2016، شارك هولكنبرج /33 عاما/ في 176 سباقا في مستوى سباقات النخبة مع فريق ويليامز، وساوبر، ورينو، بالإضافة لفورس إنديا/ريسينج بوينت، الذي صار يحمل اسم أستون مارتن.





كما شارك هولكنبرج مرتين مع الفريق الموسم عندما أصيب الثنائي سيرجيو بيريز ولانس سترول بفيروس كورونا، وحاليا سيصبج هولكنبرج سائقا احتياطيا للكندي سترول، والألماني سيبستيان فيتيل.





وقال هولكنبرج: "أمر رائع التوقيع على هذه الصفقة مع الكثير من الإشعارات-العام الماضي، لم يكن لدي الوقت الكافي للاستعداد قبل قيادة السيارة".





وأضاف: "أنا سعيد للغاية لأني سأعمل مرة أخرى مع هذا الفريق- الذي كنت معه في كثير من الأوقات خلال مسيرتي".









وأكد: "بوضوح، اتمنى أن يستمتع سيبستيان ولانس بموسم متواصل هذا العام، ولكن الفريق يدرك أنه يمكنه الاعتماد علي، وأنني سأقوم بعمل جيد، وأنا مستعد تماما لقبول هذا التحدي".





وقال اوتمار إستسافناور، مدير الفريق والذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي، إن أستون مارتن "سعيد" بوجود هولكنبرج مع الفريق.





وأكد :"في هذه الأوقات الصعبة، من المهم وجود سائق احتياطي متمرس ولديه خبرة".





وأضاف :"أثبت نيكو العام الماضي أن بإمكانه قيادة السيارة وتقديم أداء مذهل خلال لحظه من إخطاره، والآن، مع وجود مجال كاف للاستعداد، ندرك أنه يمكننا الاعتماد على نيكو وأنه سيقوم بعمل جيد".





وأنهى سترول سباق الجائزة الكبرى البحريني، أول سباقات الموسم الذي أقيم الشهر الماضي، في المركز العاشر، في المقابل لم يقدم فيتيل، بطل العالم أربع مرات، العرض المنتظر منه وجاء في مركز متأخر في الترتيب.





ويقام السباق المقبل في مدينة إيمولا الإيطالية يوم 18 أبريل الجاري.