الصفاقسي يخطف تعادل قاتل أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية

خطف نادي الصفاقسي نقطة ثمينة بعدما حول تأخره 0-2 أمام ضيفه النجم الساحلي إلى تعادل قاتل 2-2، في القمة التونسية التي جرت بينهما أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية.





بقي الصفاقسي في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النجم، فيما يحتل غراف دي داكار السنغالي المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع ساليتاس البوركيني في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط، قبل لقائهما في العاصمة البوركينية واغادوغو، اليوم الإثنين بنفس الجولة.





وتقدم النجم الساحلي بهدفين حملا توقيع أيمن الصفاقسي، ووجدي كشريدة، في الدقيقتين 10 و32، لكن الصفاقسي قلص الفارق عن طريق عزمي غومة في الدقيقة 69، فيما تكفل فراس شواط بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.