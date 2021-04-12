Advertisements

الصفاقسي يخطف تعادل قاتل أمام النجم الساحلي في الكونفدرالية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements
خطف نادي الصفاقسي نقطة ثمينة بعدما حول تأخره 0-2 أمام ضيفه النجم الساحلي إلى تعادل قاتل 2-2، في القمة التونسية التي جرت بينهما أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

بقي الصفاقسي في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النجم، فيما يحتل غراف دي داكار السنغالي المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع ساليتاس البوركيني في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط، قبل لقائهما في العاصمة البوركينية واغادوغو، اليوم الإثنين بنفس الجولة.

وتقدم النجم الساحلي بهدفين حملا توقيع أيمن الصفاقسي، ووجدي كشريدة، في الدقيقتين 10 و32، لكن الصفاقسي قلص الفارق عن طريق عزمي غومة في الدقيقة 69، فيما تكفل فراس شواط بإحراز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من ركلة جزاء.

أخبار تهمك

ما حكم وضع الزبيب على الخشاف في رمضان ؟ الشيخ خالد عمران يُجيب

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

منذ حوالي 7 ساعات

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

محمد رمضان: عندي أسطول سيارات.. ومش بتاع طال عمرك

منذ حوالي 10 ساعات

رايولا يبلغ ريال مدريد وبرشلونة مطالب إيرلينج هالاند بشأن راتبه الاسبوعي

منذ حوالي 3 ساعات

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الزمالك يقترب من بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطلب ضم 4 صفقات نارية للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

منذ حوالي 4 ساعات

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تصرف غير متوقع من محمد رمضان على الهواء

منذ حوالي 7 ساعات

أديب لـ محمد رمضان: لو محدش رباك أنا هربيك.. يا أنا يا أنت (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي يخطط للرحيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يثير غضب موسيماني

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:12 ص

خبير يكشف عن مخاطر كارثية تهدد مصر حال انهيار سد النهضة

خبير يكشف خيارات مصر للرد على "تعنت" إثيوبيا في أزمة سد النهضة

10:49 م

عاجل.. ميل برج مكون من 13 طابقا بالمنصورة وذعر بين الأهالي

03:32 ص

الأهلي يعاقب نجم الفريق بسبب سيمبا التنزاني

07:22 ص

"إثيوبيا تتهرب".. الري تكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة (فيديو)

08:51 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: التاريخ بين «أحمس» و«صلاح الدين»