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المطران عطا الله حنا: نقف الى جانب اهلنا في حي الشيخ جراح التي يهدد سكانها بالتهجير
الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:25 ص
ماريان ناجى
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قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نقف الى جانب اهلنا في حي الشيخ جراح كما وفي غيرها من الاحياء المقدسية التي يستهدف سكانها الفلسطينيين بسياسات التهجير والاقصاء والاقتلاع وهنالك حملة عالمية تقام بمبادرة من الكنائس والمرجعيات الروحية المسيحية في عدد من الدول بهدف التعبير عن التضامن مع اهلنا في حي الشيخ جراح وكذلك العمل على وقف سياسات التهجير الظالمة.
تابع حنا على صفحته الرسمية على فيس بوك: والمبادرة المسيحية الفلسطينية هي ريادية في هذا النشاط الهادف الى ايصال صوتنا كفلسطينيين الى كافة الكنائس المسيحية في العالم، واليكم البيان الذي وقعت عليه عدة كنائس وشخصيات دينية مسيحية في امريكا واوروبا واستراليا وغيرها من الاماكن تضامنا مع اهلنا في الشيخ جراح وفي غيرها من الاحياء المقدسية المستهدفة.
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