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رسميًا.. اتحاد الكرة يحيل واقعة إمام عاشور لـ لجنة الانضباط

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري للفصل فيما ورد فيه عبر اللاعبين من هتافات خارجة عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.

وكان أعلن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري عن احالة الفيديو المنتشر لإمام عاشور لاعب الزمالك خلال تجاوزه ضد النادي الأهلي وجماهيره للجنة الانضباط.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية: "الفيديو المنتشر لإمام عاشور تمت احالته للجنة الانضباط".

وتابع"لجنة الانضباط ستنظر في الفيديو الخاص بلاعبي الزمالك وسيتم النظر فيه لمعرفة مدى صحته ومن اللاعبين الموجودين فيه وهكذا".

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