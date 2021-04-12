مدحت صالح يستعد لانطلاق حفل غنائي بدار الأوبرا مايو المقبل





يستعد المطرب مدحت صالح يوم 2 مايو المقبل لاقامه حفلاً غنائيًا بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان الذى يقيمها عدد من النجوم الكبار ، ومن المفترض أنه سيقدم عده اغاني داخل الحفل.









وفي سياق أخر يقوم الفنان مدحت صالح بغناء تتر مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز والفنانه هند صبري ، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل حصرياً على قناة dmc، والجدير بالذكر أن الفنان مدحت صالح انتهي من تسجيل الأغنية الأيام الماضيه وطرحها الشاعر أيمن بهجت قمر عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".









تدور أحداث مسلسل " هجمه مرتده " حول قصص وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.















