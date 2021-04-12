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أسامة ربيع: لا نسمح بمرور سفينة مواصفاتها لا تتناسب مع قناة السويس (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:31 ص
هدى عبدالرازق
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة انتظمت تماما في الممر الملاحي لقناة السويس، وعدنا للأرقام الطبيعية لحركة الملاحة، حيث مر بالقناة 915 سفينة خلال 12 يوما بعد انتهاء أزمة السفينة الجانحة.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه كان يعبر القناة يوميا 85 سفينة حتى تم الانتهاء من أزمة السفن العالقة بسبب السفينة الجانحة، نافيا أن يكون حدوث أزمة السفينة الجانحة سببه ضخامتها، مؤكدا أن "ايفرجيفن" سبق وان مرت دون حدوث مشاكل، فضلا على أن القناة تستقبل حاويات أكبر منها.

وأكد أنه لا يسمح بمرور سفينة الممر الملاحي مواصفاتها لا تتناسب مع القناة، منوها بأنه يعبر 61% من حاملات البترول في العالم تعبر قناة السويس، و100% من الحاويات التي تأتي من أوروبا إلى الصين أو العكس.

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