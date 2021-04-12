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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين أخر جلسة قبل شهر رمضان ، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مع تنامى ثقة الافراد بضخ سيولة جديدة بالاسهم و الذى تجلى بنشاط أسهم العقارات و الخدمات المالية .
 
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 10443 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 12897 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4045 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2896 نقطة.

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